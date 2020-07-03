Dünya Fransa Başbakanı istifa etti

Fransa Başbakanı istifa etti

Dünya

Fransa Başbakanı istifa etti

Fransa'da Başbakan Edouard Phlippe'nin istifa ettiği açıklandı.

03 Temmuz 2020, Cuma 10:57 Son Güncelleme:
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Elysee Sarayı, Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in istifa ettiğini duyurdu.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Philippe'in kendisi ve hükümetinin istifasını Macron'a sunduğu, istifanın kabul edildiği belirtildi. 

İlerleyen saatlerde yeni başbakanın isminin ve gelecek günlerde de yeni kabinenin açıklanması bekleniyor. Toplumsal ve ekonomik sorunlarla çalkalanan ülkede birkaç haftadır başbakanın istifası bekleniyordu.

AA

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