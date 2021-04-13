Dünya Fransa, Brezilya ile uçuşları askıya aldı

Fransa, Brezilya ile uçuşları askıya aldı

Dünya

Fransa, Brezilya ile uçuşları askıya aldı

Fransa koronavirüs vaka artışları gösteren Brezilya ile uçuşları askıya aldıklarını açıkladı.

13 Nisan 2021, Salı 17:59 Son Güncelleme:
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Fransa Başbakanı Jean Castex, Ulusal Mecliste yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Brezilya mutasyonundan duyulan endişe nedeniyle bu ülke ile Fransa arasındaki uçuşların ikinci bir emre kadar durdurulduğunu belirtti.

Başbakan Castex, Brezilya’da durumun kötüleştiğinin farkında olduklarını, bu nedenle uçuşların askıya alındığını ifade etti.

Aşılamanın yavaş ilerlediği Fransa’da şu ana kadar Kovid-19’un 92 türü tespit edildi.

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