Fransa Caen gezilecek noktalar

İki kez yoğun tahribat yaşayan ve tamamen yıkıldıktan sonra yeniden inşa edilen Caen, ilk yıkımının 1346'da, diğerinin ise 1944'te II. Dünya Savaşı sırasında olduğu biliniyor. Şehrin yeniden inşa edilmesi süreçleri ve savaş dönemleri hakkındaki hikayeler tarih tutkunlarının oldukça fazla ilgisini çekiyor. Caen'e Caen Havalimanı aracılığıyla ulaşım sağlanabiliyor. Kaleleri ve manastırları İngiltere'yi fethetmek için Kanal'a gitmeden önce William Normandy'nin buraya yöneldiği 11. yüzyıl günlerinden kalma.

Caen’de ne yenir?

Fransız mutfağı dünya çapında ünlü bir mutfak ve özellikle Akdeniz izleri taşır. Caen gezinizde bu güzel lezzetler ile seyahatinizi daha da keyifli bir hâle getirebilirsiniz. Ekmekleri, peynirleri ve şarapları ile ünlü Fransa’da yemeklerin lezzetine doyamayacaksınız.

Bu ünlü lezzetlerden bazıları şöyle:

Croissant

Yarım ay şeklindeki açma.

Ratatouille

Sebzeler fırınlanarak pişirilir. Fransızların filmlere konu olmuş bir ünlü bir yemek.

Cassoulet

Domuz, keçi veya inek eti ile kuru fasulye kullanılarak yapılır. Ana yemek için mükemmel bir seçim.

Creme Brulée

Karamelize şeker tadı ve kokusu ile harika bir tatlı.

Sufle

Ünlü çikolatalı sufle, yanında krema ve pudra şekeri ile servis edilir.

Caen’de gezilecek yerler

Aşağı Normandiya'nın başkenti olan Caen, 1944'teki bombardımanlara rağmen, sanat ve tarih şehri olarak güzel mimari mirasını korumuştur. Saint-Etienne Kilisesi Romanesk sanatının harika bir örneği olan Kraliçe Mathilde, Saint-Pierre kilisesi, Duke's Kalesi gibi yapılar şehrin sayısız tarihi binalarından bazıları. Kentte, Rönesans Escoville konutu gibi birçok konak, görülmesi veya ziyaret edilmesi gereken yerlerden bazıları. Ayrıca şehirde bulunan ve II. Dünya Savaşı'na adanmış bir müze olan Caen Mémorial Müzesi, 20. yüzyıl tarihini anlatan etkileyici bir yer.

Caen Anıtı ve Müzesi

1988 yılında kurulan Mémorial de Caen, Alman General Wilhelm Richter'in D-Day'deki Normandiya plajlarının savunmasını koordine ettiği yeraltı sığınağının tepesinde yer alır. Bu 70 metre uzunluğundaki tünelden geçerek daha fazla deneyim yaşayabilirsiniz. Müze ise kendini bir umut mesajı ile “barış müzesi” olarak tanımlar.

Ducal Şatosu ve Caen kalesi

Batı Avrupa'nın en büyük Orta Çağ kalelerinden biri ve yaklaşık 1060 yılında William the Conqueror tarafından inşa edilmiştir. Bu kaleden şehrin muhteşem manzarasını seyredebilirsiniz. Bu kale, için Savaşlarda büyük hasar alan konut yok edilse de devasa ve etkileyici surlar günümüzde de ayakta kalmayı başardı. Kalenin kuleleri dinlenmek için de popüler bir yer. Caen'deki Ducal Kalesi şimdi Normandiya Müzesi ve Güzel Sanatlar Müzesi’ne ev sahipliği yapmakta.

Sainte-Trinité Manastırı

Romanesk tarzı bir manastır ve 11. yüzyılın ortalarında Fehrenci William Matilda tarafından kurulmuştur. Matilda'nın mezarı, manastır kilisesinde yer alır. Caen'in Abbaye aux Hommes'deki mezarı sürekli olarak güncellenen William'ın aksine, mezar taşı olarak baş cunda mütevazi siyah bir taş bulunmakta.

Jardin des Plantes

Caen'in botanik bahçesi, 5.000 metrekarelik sakin bir arazide yaklaşık 8,000 bitki türüne ev sahipliği yapmakta. Bitki koleksiyonu özenle düzenlenmiş. Burada bir mola vermek ve güzel bahçeleri gezmek sizi dinlendirebilir.

Aziz Peter Kilisesi

Caen'in görkemli gotik ve Rönesans kilisesi, 76 metre yüksekliğindeki sivri kuleleri ile bilinir. İkinci Dünya Savaşı'nda vurulduktan sonra restore edilen kilise tekrar eski ihtişamlı görünümüne kavuşmuştur. Kilisenin kuzey tarafında taş işçiliğinin güzel bir örneği olan ünlü bir gül penceresi bulunur.

Bénouville Şatosu

Caen’in kuzeydoğusundaki bu görkemli ev, neoklasik inovatörlerden biri olan Claude Nicolas Ledoux tarafından tasarlandı. Şato tasarımcının çalışmalarının en iyi örneklerinden biri olarak gösteriliyor ve günümüzde Avrupa Bahçeleri ve Manzaraları Enstitüsü'ne ev sahipliği yapıyor.

Memorial Pegasus

Savaşta stratejik önem taşıyan bu asma köprü İngilizler ve Fransızlar için bir sembol olmuştu. Fransa halkı açısından bir önemli bir olay olan bu köprünün ele geçirilmesinin hikâyesini şuan sergilendiği müzede detayları ile öğrenebilirsiniz.



