Ermenistan Azerbaycan karşısında aldığı tarihi yenilgiden sonra yıllardır işgal ettiği toprakları teker teker terk etmeye başladı. Gelen son dakika haberine göre, Azerbaycan ordusu Ağdam'dan sonra 27 yıldır işgal altında tutulan Kelbecer'e girdi. Ermeniler terk ettikleri topraklarda bulunan her şeyi yakıp yıkarken işgal altında tuttuğu topraklara yüzlerce mayın yerleştirdiği ortaya çıktı... Fransa ise Dağlık Karabağ için skandal bir karara imza attı. Fransa Senatosu, yapılan oylama ile Fransız hükümetinden 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin' tanınmasını öngören teklifi 305 oyla kabul etti. Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı'ndan da karara ilişkin tepki geldi.

Azerbaycan'ın 44 günde Ermenistan'ı yenmesiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşının ardında siyaset sahnesinde inanılmaz anlar yaşanmaya devam ediyor.

Çatışmaların başından beri Ermenistan'ı açık şekilde destekleyen Fransa ise tarihi hezimetin ardından skandal bir karara imza attı. Fransız Senatosu, sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıdı.

Senatoda sembolik değere sahip karar, 1 "hayır" oyuna karşı 305 "evet" oyuyla kabul edildi. 30 Senatör ise "çekimser" oy kullandı.

Kararda, Fransa'nın Ermenilere insani yardımda bulunması ve Dağlık Karabağ'da işlenen "savaş suçlarına" ilişkin uluslararası soruşturma açılmasını talep etmesi gerektiği belirtildi. Ermenilere ait dini ve kültürel mirasın koruması gerektiği ifade edilen kararda, Dağlık Karabağ'da yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönebilmesine yardım edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kararda, Fransız hükümetine sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıma çağrısında da bulunuldu. Sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan karar kabul edildi ancak Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasında, Dağlık Karabağ'ın statüsünü belirten unsur bulunmuyor.

Ayrıca Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, Dağlık Karabağ, Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Fransa, AGİT Minsk Grubu Eş Başkanı ülkelerden biri olarak Dağlık Karabağ sorununda tarafsızlığını yitirmekle ve Ermenistan'a destek vermekle eleştiriliyor.

Azerbaycan'dan Fransız Senatosunun sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni' tanıyan kararına tepki geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransız Senatosunun sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ni" tanıyan kararının "taraflı" ve "provokasyon" olduğunu açıkladı.

Senatoda onaylanan kararın yasal gücü olmadığı kaydedilen açıklamada, "Arabuluculuk rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olan Fransa’nın itibarını da baltalıyor." değerlendirmesi yapıldı. Fransa’daki Ermenilerin Dağlık Karabağ meselesini seçim öncesi kullandığı vurgulanan açıklamada, Fransa hükümetinin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği anımsatıldı.

Açıklamada, "Fransız Senatosu, önyargılı kararlar kabul etmesi yerine bölgede barış, istikrar ve gelişime hizmet edecek faaliyetlerle meşgul olarak hem Fransa'nın çıkarına hem de bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yardımcı olur." ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur" demişti.





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