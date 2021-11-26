Fransa ile İngiltere arasında kriz büyüyor! Görüşmeyi iptal ettiler

Fransa'nın Calais şehrinden İngiltere'ye yasa dışı yollar ile gitmek için yola çıkan 27 göçmen, Manş Denizi'nde hayatını kaybetmişti. İngiltere Fransa’yı geçişlere göz yummakla suçlarken, Fransa da İngiltere'nin insani krizi istismar ettiğini iddia etmişti. İki ülke arasında sular durulmuyor.

JOHNSON'DAN ORTAK DEVRİYE ÖNERİSİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olayın hemen ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı arayarak tam iş birliği çağrısı yaptı ve dramatik durumun siyasi amaçlar için kullanmaması gerektiğini belirtti.

Başbakan Johnson ise Macron'a İngiltere'ye giden göçmenleri taşıyan küçük teknelerin durdurulması için Fransız sahillerinde ortak devriye önerisi sundu. Ancak Fransa'nın bu öneriye sıcak bakmadığı daha önceden biliniyordu.

İNGİLTERE'DEN FRANSA'YA: GÖÇMENLERİ GERİ ALIN

Bugün Boris Johnson'ın Emmanuel Macron'a gönderdiği mektup ortalığı tamamen karıştırdı. 27 göçmenin boğulmasının ardından İngiltere'nin planlarını açıklayan Johnson, mektubunda iki ülke arasında yeni bir "iade anlaşması" yapılması çağrısında bulundu.

Anlaşma Fransa tarafından kabul edilirse, İngiltere kıyılarına yasadışı yollardan gelen göçmenler Fransa'ya geri gönderilecek buna karşılık Londra daha fazla çocuk göçmeni kabul edecek.

FRANSA'DA SERT TEPKİ! GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

İngiltere'nin gönderdiği mektup Macron yönetimini kızdırdı ve Fransa cephesinden çok sert bir cevap geldi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin İngiliz mevkidaşı Priti Patel ile yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

"TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI"

Boris Johnson'ın göçmen krizi hakkında gönderdiği mektubu protesto etmek için görüşmesini rafa kaldıran Darmanin, "Mektup tam bir hayal kırıklığı, durumu çok daha kötüleştirdi. Bu nedenle Calais'teki toplantımızı iptal etmem gerekiyor" dedi.