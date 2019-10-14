Fransa Türkiye maçı başladı

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1.dk: Maç başladı. Haydi milliler gönlümüz sizinle...

Grupta yaptığı 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor.

Fransa'nın 11'i: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Matuidi, Sissoko, Coman, Griezmann, Ben Yedder

A Milli Takımımızın 11'i: Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Umut Meraş , Mahmut Tekdemir, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Burak Yılmaz