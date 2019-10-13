Fransa ile karşılaşacak olan milliler 2-0 kazandığı ilk maçın ardından rakibine karşı bir galibiyet daha alabilmek için sahada olacak.

Peki, Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

İşte futbolseverin karşılaşma hakkında araştırıp merak ettiği o bilgiler..

Fransa Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu 8. Hafta karşılaşmasında Türkiye, Fransa'ya konuk olacak. 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

Türkiye ile Fransa, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. haftasında yarın oynayacakları maçla 6. kez karşılaşacak.

İki ülke milli takımları son olarak 8 Haziran'da Konya'da karşılaştı. Türkiye, EURO 2020 Elemeleri'nin 3. haftasındaki bu maçı 2-0 kazandı ve rakibini ilk defa mağlup etti.