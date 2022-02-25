Dünya Fransa Ukrayna'ya silah gönderecek mi?

Fransa Ukrayna'ya silah gönderecek mi?

Dünya

Fransa Ukrayna'ya silah gönderecek mi?

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, 'Fransa’nın, Ukrayna’ya silah gönderip görmeyeceğine yakında karar verilecek' dedi.

25 Şubat 2022, Cuma 10:56 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna topraklarına başlattığı askeri harekat tüm hızıyla devam ederken, Fransa Savunma Bakanlığı’ndan da yeni bir açıklama geldi. Savunma Bakanı Florence Parly, “Fransa, Ukrayna'ya destek silah gönderilip göndermeyeceğine çok yakında karar verecek. Konuyu ve bize yapılan talepleri inceliyoruz. İnsani yardım ulaştırdığımız gibi askeri teçhizat yardımı yapmıyoruz” dedi.

İHA

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