Dünya Fransa, Ülkü Ocakları için kararını verdi

Fransa, Ülkü Ocakları için kararını verdi

Dünya

Fransa, Ülkü Ocakları için kararını verdi

Fransa İçişleri Bakanlığı, Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu.

04 Kasım 2020, Çarşamba 16:26 Son Güncelleme:
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Fransa İçişleri Bakanlığı, "Bozkurtlar" (Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın ülkedeki faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. 

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ulusal Meclis Kanunlar Komitesi önünde yaptığı açıklamada, hükümetin çarşamba günkü Bakanlar Kurulu'nda "Bozkurtlar" (Grey Wolves) olarak bilinen Ülkü Ocakları'nın kapatılmasının kararlaştıracağını belirtmişti

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DHA

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