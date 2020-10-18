Dünya Fransa'da 1 günde 29 bin 837 yeni vaka belirlendi

Fransa'da 1 günde 29 bin 837 yeni vaka belirlendi

Dünya

Fransa'da 1 günde 29 bin 837 yeni vaka belirlendi

Fransa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 837 vaka görüldü.

18 Ekim 2020, Pazar 23:28 Son Güncelleme:
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Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 85 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 33 bin 477'ye ulaştı. Ülkede, virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 29 bin 837 artışla 897 bin 34'e yükseldi. Son 7 günde hastanelerde tedavi altına alınan 7 bin 530 kişiden 1343'ünün yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 13,2'ye ulaştı.

Ülkede, son olarak dün kayıtlara geçen 32 bin 427 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

AA


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