Ekonomi Fransa'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi

Fransa'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi

Ekonomi

Fransa'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn yaptığı açıklamada, bir tatil merkezinde, Singapur’da bulunmuş bir kişiyle temasta bulunan 5 İngiltere vatandaşında virüs tespit edildiği duyuruldu.

08 Şubat 2020, Cumartesi 15:45 Son Güncelleme:
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Fransa Sağlık Bakanı Buzyn yaptığı açıklamada, Fransa’nın Rhone-Alpes bölgesindeki Contamines-Montjoie kasabasındaki tatil merkezinde Singapur’da bulunmuş bir İngiltere vatandaşıyla temasta bulunan 11 kişinin önlem olarak hastaneye kaldırıldığını; bunlardan 5’inde koronavirüs (2019-nCoV) tespit edildiğini belirtti. Aralarında bir çocuğun da bulunduğu virüs kapan 5 İngiliz vatandaşının ‘stabil durumda’ olduğu ve durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Virüs kapan 5 kişiyle birlikte Fransa’da toplam virüs vakası 11’e çıkmış oldu.

ABD vatandaşı hayatını kaybetti

Öte yandan, virüsün ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrinde 60 yaşındaki bir ABD vatandaşı virüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yerel medya, bu ölümün ilk defa bir 'ABD vatandaşının hayatını virüs nedeniyle kaybetmesi' olarak kayıtlara geçtiğini yazdı. Ayrıca, Vuhan’da 60 yaşındaki bir Japon’un da zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği, ancak virüs taşıyıp taşımadığı tespit edilemediği için Japon yetkililere durumun bildirildiği belirtildi. 

DHA

 

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