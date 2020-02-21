Fransa'nın başkenti Paris'in batısındaki Sarthe bölgesindeki 9 belediye başkanı, ülkedeki doktor yetersizliğine kökten çözüm üretti. Belediye başkanları, sembolik bir karara imza atarak hastalanmaları ya da yaralanmaları durumunda medikal yardıma başvurmalarını yasakladı. Söz konusu adım, hükümete konu hakkında kalıcı bir çözüm bulma yönünde çağrıda bulunmak amacıyla atıldı. Belediye Başkanları Derneği Başkanı Dominique Dhumeaux, hastanelerdeki yatak sayısı ve sağlık görevlisi yetersizliğine dikkat çekerek anlaşmanın 'güçlü ve sembolik' bir sinyal olduğunu belirtti. Bölgede yaşayan 560 bin kişiden 70 bininin sağlık hizmetlerine erişemediğini ifade eden Dhumeaux, sağlık problemleri yaşayan kişilerin Paris'e gitmek zorunda kaldıklarından bahsetti. Fransa'da sağlık konusundaki problemler nedeniyle başlayan protestolar, geçen seneden bu yana sürüyor.