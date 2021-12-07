Dünya Fransa’da bina çöktü: 3 yaralı, 4 kayıp

Fransa’da bina çöktü: 3 yaralı, 4 kayıp

Dünya

Fransa’da bina çöktü: 3 yaralı, 4 kayıp

Fransa'nın güneyinde bulunan Var bölgesinde meydana gelen patlamada bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralanırken 4 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

07 Aralık 2021, Salı 13:09 Son Güncelleme:
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Fransa’nın güneyindeki Var bölgesine bağlı Sanary-sur Mer'de meydana gelen patlamada, 3 katlı bir bina çöktü.

Yetkililer, enkaz altından çıkarılan 1 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtirken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri bina enkazında olduğu düşünülen, kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olay yerine gelen ilk ekiplerin yoğun gaz kokusu fark ettiğini belirtti.

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