Fransa’da bina çöktü: 3 yaralı, 4 kayıp
Fransa'nın güneyinde bulunan Var bölgesinde meydana gelen patlamada bir binanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralanırken 4 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.
07 Aralık 2021, Salı 13:09 Son Güncelleme:
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Fransa’nın güneyindeki Var bölgesine bağlı Sanary-sur Mer'de meydana gelen patlamada, 3 katlı bir bina çöktü.
Yetkililer, enkaz altından çıkarılan 1 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtirken, yaralanan 3 kişi ise hastaneye sevk edildi.
İtfaiye ekipleri bina enkazında olduğu düşünülen, kayıp 4 kişiyi ise arama çalışmalarını sürdürüyor.
Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, yetkililer olay yerine gelen ilk ekiplerin yoğun gaz kokusu fark ettiğini belirtti.
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