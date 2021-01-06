Doğum Öncesi Fransada bir kadın altız bebek dünyaya getirdi

Fransada bir kadın altız bebek dünyaya getirdi

Doğum Öncesi

Fransada bir kadın altız bebek dünyaya getirdi

Fransa'da 4.7 milyarda bir görülen doğum gerçekleşti. Doğuma alınan kadın altız bebek dünyaya getirdi.

06 Ocak 2021, Çarşamba 13:55 Son Güncelleme:
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630 ila 730 gram ağırlığındaki bebeklere aylar boyunca hastanede bakılması gerekecek.

24 hafta, 6 gün süren hamileliğin ardından Hautepierre hastanesinde sezaryenle yapılan doğumun ardından prematüre bebekler yoğun bakıma alındı. 630 ila 730 gram ağırlığındaki bebeklere aylar boyunca hastanede bakılması gerekecek.

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Hastane çalışanı, "Çok dikkatli davranıyoruz, hastanemizin bütün ekibinin özenini gerektiren bir durum" açıklamasını yaptı. Daha önceden iki çocuğu olan annenin yumurtalık stimülasyonu ile hamile olduğu açıklandı.

Doğum, Covid-19 salgını dönemine geldiği için sağlık görevlileri fazladan önlem aldıklarını belirtti.

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