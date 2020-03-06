Yaklaşık 90 ülkeye yayılan koronavirüsün bulaştığı insan sayısı 100 bini aştı. Salgının en iyi senaryoda 15 milyon can kaybına yol açabileceği, en kötü senaryoda ise 68 milyon insanı öldüreceği bildiriliyor. Bugün Peru, Kamerun ve Sırbistan'da ilk Covid-19 vakaları ortaya çıktı; Hollanda'da ilk ölüm gerçekleşti. Fransa'da yaşamını yitiren iki kurbandan biri Türk.

Altı kıta, 89 ülke ve 100 bini aşkın hasta. Son verilere göre 3 bin 400'den fazla insanın canını alan koronavirüs salgınında yeni açıklanan bir rapor, dünyayı çalkaladı. İlk vakanın tespit edildiği ülkelerden biri, Peru. Peru lideri Martin Vizcarra, 25 yaşındaki erkek hastanın İspanya, Fransa ve Çekya'ya seyahat ettiği bilgisini verdi.

Afrika ülkesi Kamerun'da da ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Hastanın 58 yaşında bir Fransız vatandaşı olduğu ve 24 Şubat tarihinde başkent Yaounde'ye geldiği açıklandı.

Kamerun'un ardından Balkan ülkesi Sırbistan da ilk Covid-19 vakasını rapor etti. Sırbistan Sağlık Bakanlığı, 43 yaşındaki erkek hastanın Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye seyahat ettiğini bildiriyor.

Avrupa ülkesi Fransa'da 154 yeni vaka belirlendi, kayıtlara geçen hasta sayısı 577'ye fırladı. Ülkede iki kişi daha yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 9. Fransa'da hayatını kaybedenlerden biri Türk.

Avrupa ülkesi Hollanda'da ise koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti. Rotterdam kentindeki bir hastanede hayatını kaybeden hasta, 86 yaşındaki bir erkek. Hollanda'da ilk koronavirüs vakası 27 Şubat'ta ortaya çıktı, son 24 saatte belirlenen 46 vakayla hasta sayısı 128 oldu.

Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni çalışma, dünya üzerinde koronavirüsten 15 milyon insanın hayatını kaybedebileceğini ortaya koydu.







