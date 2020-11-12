Dünya Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu

Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu

Dünya

Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma güvercin mesajı bulundu

Fransa'nın Ingersheim kasabasında yürüyüşe çıkan Juliette ve Jade Halaoui adındaki Fransız çifti, Birinci Dünya Savaşı’nda Alman askerinin yazdığı, posta güvercini ile taşınmış 1910 yılından kalma metal bir kapsülde not kağıdı buldu.

12 Kasım 2020, Perşembe 00:33 Son Güncelleme:
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Olay, Fransa'nın Ingersheim kasabasında meydana geldi. Kasabada yürüyüşe çıkan Juliette ve Jade Halaoui adlı çift, küçük bir metal kapsülle karşılaştı. Metal kapsülün içinden, 1910 yılında Alman bir asker tarafından yazıldığı belirtilen, güçlükle okunan notların bulunduğu bir kağıt parçası çıktı. Yapılan incelemenin ardından mesajda, o dönemde Almanya'nın bir parçası olan Ingersheim bölgesi konusunda ayrıntılı askeri manevraların ve taktiklerin anlatıldığı ortaya çıktı.

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110 yıllık olduğu anlaşıldı

Çift, buldukları güvercin mesajını Orbey kasabası yakınlarındaki Linge Anıt Müzesi'ne götürdü. Müze küratörü Dominique Jardy, güvercin mesajının 'oldukça nadir' olduğunu söyledi.

Müze tarafından yapılan çalışmalar sonucunda mesajın, yaklaşık 110 yıllık olduğu ve 171’inci Alman Colmar Piyade Alayı'ndan 'Gansbert' adlı bir asker tarafından güvercinle ulaştırılmak üzere yazıldığı anlaşıldı. Bulunan mesajın, Orbey kentindeki Linge Anıt Müzesi’nde sergileneceği duyuruldu.

DHA


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