Fransa’da corona virüs bilançosu artıyor
Fransa’da corona virüs salgınında son 24 saatte 27 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 981 bin 827’ye ulaştı.
15 Kasım 2020, Pazar 23:53 Son Güncelleme:
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Fransa’da corona virüs salgınında vaka ve can kayıplarında artış devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, son 24 saatte 27 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 981 bin 827’ye ulaştı. Son 24 saatte 302 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 44 bin 548’e yükseldi. Ülke genelinde 2 bin 761’i yoğun bakımda olmak üzere toplam 17 bin 390 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
PARİS (İHA)
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