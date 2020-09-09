Fransa'da yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 6 bin 544 vaka görüldü. Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısı düne göre artış gösterdi. Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 6 bin 544 artışla 335 bin 524'e yükseldi. Hastanelerde 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 764'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 574'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 960 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 87 bin 836 oldu.

İkinci dalgadan korkuluyor

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısındaki artış sürerken salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Son bir haftada 1 milyondan fazla Kovid-19 testi yapılan ülkede, testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

AA







