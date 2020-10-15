Dünya Fransa´da corona virüs vaka sayısı tırmanışta

Fransa´da corona virüs vaka sayısı tırmanışta

Dünya

Fransa´da corona virüs vaka sayısı tırmanışta

Fransa´da son 24 saatte 30 bin 621 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 809 bin 684´e ulaştı.

15 Ekim 2020, Perşembe 22:25 Son Güncelleme:
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Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 30 bin 621 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 809 bin 684´e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 104 bin 82 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 33 bin 125 olduğu aktarıldı.

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DHA

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