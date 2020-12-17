Dünya Fransa'da corona virüse karşı aşılamaya ay sonu başlanacak

Fransa'da corona virüse karşı aşılamaya ay sonu başlanacak

Dünya

Fransa'da corona virüse karşı aşılamaya ay sonu başlanacak

Fransa Başbakanı Jean Castex, ülkede yeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı aşılamaya bu ay sonu başlayacaklarını belirtti.

17 Aralık 2020, Perşembe 00:41 Son Güncelleme:
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Castex, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, virüsün ülkede yayılmaya devam ettiğini söyledi. İkinci dalgada 10 gün önce en üst noktaya ulaşıldığını ancak salgının kontrol altına alındığı konusunda güvence veremediklerini ifade eden Castex, 100 milyon kişi için 200 milyon doz aşı sipariş ettiklerini hatırlattı. Castex, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) aşı onay sürecini tamamladığında ülkede Kovid-19'a karşı aşılamaya ay sonu başlayacaklarını belirtti. İlk aşamada yaşlı olan 1 milyon kişiye aşı vurulacağını ifade eden Castex, bunun 6 ila 8 hafta arasında süreceğini söyledi.

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21 gün aralıkla iki doz aşı vurulacak

Castex, ikinci aşamada riskli grupta yer alan yaklaşık 14 milyon kişinin aşılanacağını kaydetti.

Üçüncü ve son aşamada ise ilkbaharın sonunda halkın kalan kısmına aşı vurulacağını aktaran Castex, herkese 21 gün aralıkla iki doz aşı vurulacağını belirtti.

Castex, gelecek aydan itibaren Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerin evlerine sağlık çalışanlarının gideceğini aktardı. Başbakan Castex, aşılamaya başlanacak olmasının salgının sona erdiği anlamına gelmediğini söyledi.

AA


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