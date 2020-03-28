Başlangıçta corona virüsün sadece belli bir yaşın üstündeki ve başka rahatsızlıkları olan insanları etkilediği yönündeki tez Fransa’da yaşanan bir ölümle bir kez daha çöktü. 23 Mart’ta solunum rahatsızlığı nedeniyle yaşadığı Longjumeau’da hastaneye kaldırılan, durumu ağırlaşınca başkent Paris’e nakledilen 16 yaşındaki lise öğrencisi Julie, Fransa’da virüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç hasta oldu.

Paris’te salı günü yapılan testi pozitif çıkan Julie’nin durumu çok çabuk kötüleşti ve genç kız aynı gece ilerleyen saatlerde yaşamını yitirdi. Fransız medyasına konuşan ailesi, Julie’nin önceki hafta öksürmeye başladığını ancak geçen cumartesiye kadar başka bir belirti bulunmadığını söyledi.

Annesi ve kız kardeşi, Julie’nin daha önce herhangi bir hastalık geçirmediğine de dikkat çekti.

Hürriyet





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