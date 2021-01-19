Yemek Fransa'da ilk defa bir vegan restoranı Michelin yıldızı kazandı

Fransa'da ilk defa bir vegan restoranı Michelin yıldızı kazandı

Yemek

Fransa'da ilk defa bir vegan restoranı Michelin yıldızı kazandı

The Guardian'da yer alan habere göre, Fransa'nın Ares kentinde bulunan ONA (Origine Non Animale) isimli vegan restoran ülkede Michelin yıldızı kazanan ilk vegan restoran oldu.

19 Ocak 2021, Salı 09:52 Son Güncelleme:
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Hayvansal gıda kullanılmadan menüler hazırlayan restoran işletmecisi Claire Vallee, Michelin Rehberi tarafından arandığında çok şaşırdığını "Tren çarpmışa döndüm" ifadeleriyle anlattı. Vallee, restoranı açtığı dönem pek çok bankanın "vegan restoran" fikrini yeterince garanti bulmadığı gerekçesiyle kredi başvurusunu reddettiğini söyledi. Vallee daha sonra bağışlar ve yeşil yatırımlara destek veren bir banka sayesinde restoranı açabildiğini söyledi. 

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Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle şu an kapalı olan restoranda yedi menü sunuluyor.


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