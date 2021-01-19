Hayvansal gıda kullanılmadan menüler hazırlayan restoran işletmecisi Claire Vallee, Michelin Rehberi tarafından arandığında çok şaşırdığını "Tren çarpmışa döndüm" ifadeleriyle anlattı. Vallee, restoranı açtığı dönem pek çok bankanın "vegan restoran" fikrini yeterince garanti bulmadığı gerekçesiyle kredi başvurusunu reddettiğini söyledi. Vallee daha sonra bağışlar ve yeşil yatırımlara destek veren bir banka sayesinde restoranı açabildiğini söyledi.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle şu an kapalı olan restoranda yedi menü sunuluyor.





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