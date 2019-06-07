Fransa'da kadın hakem dönemi başlıyor

Kadın hakem Stephanie Frappart, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) 2019-20 sezonu listesine dahil edildi

07 Haziran 2019, Cuma 18:06
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Fransa'da kadın hakem dönemi başlıyor

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gelecek sezon Ligue 1’de görev alacak hakemler arasına Jeremie Pignard ve Stephanie Frappart eklendi. 35 yaşındaki Frappart, bir Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak kayıtlara geçti. Amiens ile Strasbourg arasında 28 Nisan’da oynanan maçta düdük çalan Frappart, bir Ligue 1 maçını yöneten ilk kadın hakem unvanını almıştı.

AA

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