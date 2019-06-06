Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Chelsea’nin 28 yaşındaki oyuncusu Kante, sağ dizindeki sakatlık sebebiyle EURO 2020 Elemeleri’nde Türkiye ve Andorra ile oynanacak maçların kadrosundan çıkarıldı.

H Grubu’nda ikide iki yapan ve averajla liderlikte yer alan Fransa, 8 Haziran Cumartesi günü Türkiye, 11 Haziran Salı günü ise Andorra ile deplasmanda karşılaşacak.

AA