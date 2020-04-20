Corona virüs salgını ile boğuşan bazı ülkelerde sokaklarda gerginlikler de yaşanıyor. ABD'de karantinayı protesto ile başlayan protestoların büyümesinin ardından bir gerginlik de Fransa'da yaşandı.

Paris'in kuzeyindeki Villeneuve-la-Garenne'de bu sabah erken saatlerde sokakta protestocular havai fişek patlattı, polis ekipleri ise göz yaşartıcı gaz ile yanıt verdi. Fransız gazeteci Taha Bouhafs'ın @T_Bouhafs adlı hesabından paylaştığı çatışma anına ait görüntüler kısa sürede yayıldı.

Protestoların büyümesi ile birlikte silahlı polis kuvvetlerinin bölgeye gittiği olayların bir polis aracının 30 yaşındaki bir motosikletliye çarparak ağır yaralamasından sonra ortaya çıktığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki adamın durumunun kritik olduğu bildirilirken, polis sözcüsü olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Sözcü açıklamasında "Polis ve takviye ekipler, taş ve havai fişek fırlatan isyancıların hedefi oldu. Şiddet, Villeneuve-la-Garenne'de başladı ve yakındaki diğer kasabalara da yayıldı" dedi ve olaya karışanlar hakkında gerekenin yapılacağını belirtti.

ABD'den sonra şimdi de Fransa: Paris'te sokaklar karıştıKarantina tedbirlerinin 11 Mayıs'a kadar uzatıldığı ülkede dün 395 ölüm kayıtlara geçti ve toplam can kaybı 19 bin 718'e ulaştı.

CnnTürk





İlgili Haberler Hangi ülkeler corona virüs kısıtlamalarını gevşetmeye başladı?



