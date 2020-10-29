Dünya Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Dünya

Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Nice Belediye Başkanı Estrosi, "Terör saldırısı olabilir." dedi. Fransız politikacı Le Pen, olayda bir kadının başının kesilmiş olarak bulunduğunu söyledi.

29 Ekim 2020, Perşembe 12:23 Son Güncelleme:
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Fransa'nın güneyindeki sahil kenti Nice'te bıçaklı saldırı düzenlendi. Notre-Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralananlar acil olarak hastaneye kaldırıldı. Fransız İçişleri Bakanlığı, bölgedeki polis operasyonunun sürdüğünü açıkladı.

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"Terör saldırı olabilir"

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaparak, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyledi. Estrosi olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.

Bir kadının kafası kesildi

Fransız aşırı sağcı politikacı Marine Le Pen, Parlamento önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıda bir kadının başının kesilmiş olarak bulunduğunu söyledi.

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