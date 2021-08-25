Dünya Fransa'da koronavirüs vakaları artıyor

Fransa'da koronavirüs vakaları artıyor

Dünya

Fransa'da koronavirüs vakaları artıyor

Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 23 bin 706 yeni vaka kaydedildi.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 23:41 Son Güncelleme:
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Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 93 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 113 bin 881'e çıktı. Kovid-19 saptanan kişi sayısı son 24 saatte 23 bin 706 artışla 6 milyon 673 bin 336'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 239'u yoğun bakımda olmak üzere 11 bin 171 kişinin tedavisine devam ediliyor. Son 7 günde Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 3'te kaldı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 47 milyon 947 bin 92'ye ulaştı, 42 milyon 421 bin 921 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Buna göre ülke nüfusunun yüzde 62,9 aşılanmış oldu.

AA

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