Dünya Fransa'da koronavirüste rekor artış! Bir günde 18 bin vaka görüldü

Fransa'da koronavirüste rekor artış! Bir günde 18 bin vaka görüldü

Dünya

Fransa'da koronavirüste rekor artış! Bir günde 18 bin vaka görüldü

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, son 24 saatte 18 bin yeni koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini, bunun daha önceden görülmemiş bir artış olduğunu söyledi.

21 Temmuz 2021, Çarşamba 01:09 Son Güncelleme:
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Ulusal Mecliste milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Fransa’da vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 150’den fazla artış olduğunu bildiren Veran, son 24 saatte 18 binden fazla vaka belirlendiğini aktardı.

Veran, Delta varyantında yaşanan bu durumun Brezilya, Güney Afrika veya İngiliz varyantında yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Bu hızlı yayılıma karşı aşı silahının bulunduğuna dikkati çeken Veran, 40 milyon ilk doz aşı hedefinin temmuz sonunda yakalanması gerektiğini kaydetti.

AA

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