Fransa, Lübnanlı rahip skandalıyla çalkalanıyor. 1991-1998 yılları arasında Douvres-la-Delivrande şehrinde bulunan 3 Lübnanlı yetim kıza cinsel istismarda bulunmakla suçlanan 81 yaşındaki yine Lübnanlı olan rahip Mansur Labaki hakkındaki karar açıklandı.

Labaki'ye gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası veren mahkeme, rahibin mağdurlara ve ailelerine doğrudan veya dolaylı şekilde baskı da uyguladığını belirtti.

Lübnan'a sığınan Labaki'nin duruşmaya katılmadığı kaydedildi.

Labaki tarafından 13 yaşında cinsel istismara uğradığını belirten mağdurlardan biri, Nisan 2013'te Caen Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Labaki hakkında 2016'da uluslararası yakalama kararı çıkarılmıştı.