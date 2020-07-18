Fransa'da Nantes Katedrali alev alev yandı
Fransa’da 15’inci yüzyılda inşa edilen Nantes Katedrali’nde yangın çıktı. Nantes'taki katedralde sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından birkaç saatte güçlükle söndürülebildi.
18 Temmuz 2020, Cumartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Fransa’nın Nantes kentindeki tarihi katedralde yangın çıktığı öğrenildi. Fransız itfaiyesinden yapılan açıklamada, en az 60 itfaiyecinin yangına müdahale ettiği belirtildi.
Yangının nedeni henüz bilinmezken katedralin içinden alevler yükseldiği görüldü. İtfaiye ekipleri çevredekilere bölgeden uzak durma çağrısı yaptı.
Fransa'da Nisan 2019'da başkent Paris’in simge yapılarından Notre Dame Katedrali'nin restorasyon yapılan bölümünde yangın çıkmıştı. Yangın sonucu katedralin kulelerinden biri yıkılmış, çatısı ise tamamen çökmüştü.
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