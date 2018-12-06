Fransız basınında yer alan haberlere göre, ülkenin en köklü polis sendikalarından Vigi, akaryakıt zamları ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için gösteriler düzenleyen sarı yeleklileri desteklemek amacıyla cumartesi gününden itibaren grev yapacak.

Haberde yer alan sendika açıklamasında, "Sarı yeleklilerin istekleri hepimizi ilgilendiriyor. Yasal olarak onlarla dayanışma içinde olmanın zamanıdır." ifadelerine yer verildi.

Greve, İçişleri Bakanlığında çalışan idari, teknik ve adli tıp memurları ve işçilerin katılacağı belirtildi.

Sarı yelekliler cumartesi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nin çevresinde gösteri düzenleyecek.

AA



