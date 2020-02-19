Lorraine'deki yerel bir haber sitesinin haberine göre, 17 Kasım'da oynanan amatör küme maçında Soetrich ve Terville takımları karşı karşıya geldi.

Gergin geçen maçta iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Kavga saha dışına da taşındı. Maç sonrası otoparkta çıkan tartışmada ortalık yine karıştı.

Terville takımından bir oyuncu, kavga eden oyuncuları ayırmaya çalışırken beklenmedik bir tepki gördü.

Soetrich takımının formasını giyen hırçın ve kızgın bir oyuncu, kavgayı ayırmak isteyen oyuncunun penisini ısırdı. Acı içerisinde kalan Terville oyuncusu müdahale edildi. Şanssız futbolcuya 10 dikiş atıldı ve '4 gün iş göremez raporu' aldı. Sahalara dönmesi ise 6 ayı bulacak.

Soetrich oyuncusu ise 5 sene boyunca futboldan men edildi.

Maç 1-1 sona erdi.



