Fransa’da rehine krizi

Fransa’nın Toulouse kentinde silahlı şahıs, bir dükkanda rehin aldığı 4 kişiyi yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktı

07 Mayıs 2019, Salı 20:03 Son Güncelleme:
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Fransa’da rehine krizi

Toulouse kentinde, tütün ürünleri satan bir dükkanda silahlı bir şahsın 4 kişiyi rehin aldığı açıklandı.

Rehin alınan kişilerin çalışanlar ve dükkana alışveriş yapmaya gelen müşteriler olduğu kaydedildi.

5 SAAT SONRA SERBEST BIRAKTI

Polislerin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in de olay yerine geldiği öğrenildi. Motosiklet kaskı taktığı belirtilen 17 yaşındaki şüphelinin rehineleri yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktığı bildirildi. 

Yerel kaynaklarda, polisin olayın terörle bağlantısını araştırdığı ve silahlı soygun ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi. 

TOULOUSE (İHA)


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