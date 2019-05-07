Fransa’da rehine krizi
Fransa’nın Toulouse kentinde silahlı şahıs, bir dükkanda rehin aldığı 4 kişiyi yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktı
Toulouse kentinde, tütün ürünleri satan bir dükkanda silahlı bir şahsın 4 kişiyi rehin aldığı açıklandı.
Rehin alınan kişilerin çalışanlar ve dükkana alışveriş yapmaya gelen müşteriler olduğu kaydedildi.
5 SAAT SONRA SERBEST BIRAKTI
Polislerin bölgeyi güvenlik kordonuna aldığı, Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in de olay yerine geldiği öğrenildi. Motosiklet kaskı taktığı belirtilen 17 yaşındaki şüphelinin rehineleri yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktığı bildirildi.
Yerel kaynaklarda, polisin olayın terörle bağlantısını araştırdığı ve silahlı soygun ihtimali üzerinde durduğu ifade edildi.
TOULOUSE (İHA)