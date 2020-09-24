Fransa´da son 24 saatte 16 bin 96 kişide daha corona virüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 497 bin 237´ye ulaştı.

Fransa´da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 16 bin 96 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 497 bin 237´ye ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 94 bin 413 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 511 olduğu aktarıldı.

Vaka sayısında rekor kırıldı

Corona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırırken, birçok ülke salgında ikinci dalgayı yaşıyor. İngiltere’de bugün korona virüs salgınında günlük vaka sayısında rekor kırıldı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 6 bin 634 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 416 bin 363’e ulaştığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 40 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 41 bin 902’ye yükseldiğini açıkladı. İngiltere’de dün ise 6 bin 178 vaka tespit edilmişti.

İngiltere Halk Sağlığı Tıbbi Direktörü Yvonne Doyle yaptığı açıklamada, günlük vaka sayısında yaşanan artışa değinerek, "Bu kaydedilen en yüksek sayı hepimiz için sert bir uyarıdır. Sinyaller net, pozitiflik oranları tüm yaş gruplarında artıyor. Hastaneye kabul ve yoğun bakıma kabul oranlarında ani artışlar görmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Doyle, "Virüsün kontrolüne yardımcı olmak ve risk altında olduğunuzu bilmenin en hızlı yolu olan Ulusal Sağlık Servisi’nin (NHS) yeni Covid-19 Uygulamasını indirmek ve alınan yeni önlemleri takip etmektir" dedi.

DHA - İHA