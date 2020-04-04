Dünya Fransa'da saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Dünya

Fransa'da saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Fransa’nın güney doğusundaki Romans-Sur-Isere semtinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 7 kişinin de yaralandığı belirtildi.

04 Nisan 2020, Cumartesi 16:48 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle serbest dolaşımın zorunlu haller dışında sınırlandırıldığı Fransa'da Romans-Sur-Isere semtinin merkezinde bıçaklı saldırı düzenlendi.

Düzenlenen saldırının terör saldırısı olduğu tahmin edilirken, saldırganın yerel saatle 11.00 civarında birçok kişiye bıçakla saldırdığı belirtildi.

Olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı ifade edildi. İltica talebinde bulunan bir Sudanlı olduğu belirtilen saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.


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