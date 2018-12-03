  • Haberler
  • Dünya
  • Fransa'da 'sarı yelekliler'den sonra ambulans çalışanları da sokağa döküldü

Fransa'da 'sarı yelekliler'den sonra ambulans çalışanları da sokağa döküldü

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Meclis yakınında toplanan ambulans çalışanları "çalışma şartlarının iyileştirilmesi" talebinde bulundu

03 Aralık 2018, Pazartesi 14:28
A A
Fransa'da 'sarı yelekliler'den sonra ambulans çalışanları da sokağa döküldü

Gösterilerin yapıldığı bölgede trafiğin durmasına neden olan protestocular lastikleri ateşe verdi. 

"Devlet beni öldürdü" yazılı bir pankartın taşındığı gösteride, "Macron istifa" sloganları atıldı. 

Güvenlik güçleri protesto gösterisi nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

AA

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.