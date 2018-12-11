Fransa İçişleri Bakanlığı, "ciddi bir güvenlik hadisesi" yaşandığını belirterek, kent sakinlerinden evlerinde kalmalarını istedi. Güvenlik güçleri şehrin turistik meydanlarından Place Kleber'de yaşanan olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı, tramvay seferleri durduruldu.

İÇİŞLERİ BAKANI: SALDIRGAN ARANIYOR

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Castaner, sınır güvenliğinin artırıldığını ve saldırganın arandığını aktardı. Ayrıca başka bir saldırının yaşanmaması için önlemlerin alındığını söyledi.

TERÖR ŞÜPHESİ

Fransız BFM TV kanalına konuşan bir görgü tanığı, "Silah sesleri vardı ve insanlar etrafa koşmaya başladı" dedi. Saldırının terör bağlantılı olup olmadı henüz bilinmiyor. Strasbourg; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi uluslararası kurumlara ev sahipliği yapıyor.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Saldırıyı 29 yaşındaki Strasbourg doğumlu Sherif Chekatt'ın gerçekleştirdiği belirtilirken, Chekatt'ın "Fiş S" olarak bilinen, takip edilen kişiler arasında yer aldığı, kaçmadan önce askerler tarafından yaralandığı duyuruldu. Ayrıca polisin dün sabah evine baskın yaptığı saldırganı bulamadığı belirtildi.