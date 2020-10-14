Fransa'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'da Kovid-19 önlemleri kapsamında 17 Ekim Cumartesi itibarıyla Paris ve birçok şehirde 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
14 Ekim 2020, Çarşamba 21:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında yeniden olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Fransa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarının rekor tazelemesi yetkilileri harekete geçirdi. Fransa’da Bakanlar Kurulu kararnamesi ile sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Bugün imzalanan kararname ile ilk olarak 23 Mart’ta geçilen ve 10 Temmuz’da sona eren OHAL durumuna yeniden dönüldü. Vakaların tekrar artması üzerine alınan kararın, Cuma günü itibarıyla geçerli olacağı bildirildi.
BUNLARI DA OKUYUN