Dünya Fransa’da son 24 saatte 13 bin 466 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa’da son 24 saatte 13 bin 466 Kovid-19 vakası kaydedildi

Dünya

Fransa’da son 24 saatte 13 bin 466 Kovid-19 vakası kaydedildi

Fransa’da son 24 saatte 13 bin 466 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu. Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 114 bin 773’e çıktı.

03 Eylül 2021, Cuma 23:18 Son Güncelleme:
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Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 13 bin 466 artışla 6 milyon 812 bin 706 oldu. Hastanelerde 2 bin 259’u yoğun bakımda olmak üzere 10 bin 816 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 2,6’da kaldı. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020’den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 995 bin 73’e ulaştı, 45 milyon 140 bin 579 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı.

AA

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