Türkiye Fransa’da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa’da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi

Türkiye

Fransa’da son 24 saatte 29 bin 759 Kovid-19 vakası belirlendi

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 29 bin 759 yeni vaka tespit edildi.

14 Mart 2021, Pazar 00:01 Son Güncelleme:
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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 174 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısı 90 bin 315’e çıktı. Virüs tespit edilen kişi sayısı 29 bin 759 artışla 4 milyon 45 bin 319’a yükseldi. Hastanelerde, 4 bin 70’i yoğun bakımda olmak üzere, 24 bin 671 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 937 artışla 272 bin 615’e ulaştı. Yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020’den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 5 milyon 61 bin 738’e çıktı, bunlardan 2 milyon 236 bin 66’sına ikinci doz aşı vuruldu.

AA

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