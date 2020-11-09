Dünya Fransa’da son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka

Fransa’da son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka

Dünya

Fransa’da son 24 saatte 38 bin 619 yeni vaka

Fransa’da corona virüs salgınında son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 787 bin 324’e ulaştı.

09 Kasım 2020, Pazartesi 00:11 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ediyor. Fransa hükümetine ait internet sitesindeki verilere göre, ülke genelinde son 24 saatte 38 bin 619 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 787 bin 324’e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saatte 270 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 40 bin 439’a yükseldi. Ülke genelinde 4 bin 539’u yoğun bakımda olmak üzere toplam 30 bin 243 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

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PARİS (İHA)


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