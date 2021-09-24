Fransa’da son 24 saatte 5 bin 879 Kovid-19 vakası tespit edildi

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 49 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 420’ye çıktı. Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 5 bin 879 artışla 6 milyon 983 bin 601 oldu. Hastanelerde 1586’sı yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 107 kişinin tedavisine devam ediliyor. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,3’e indi. Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020’den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 302 bin 734’e ulaştı, 48 milyon 110 bin 955 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böyle ülke nüfusunun yüzde 71,4’ü tamamen aşılanmış oldu.

AA