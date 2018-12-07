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Fransa'da sular durulmuyor! Polisin liselilere sert müdahalesi tepki çekti!

Fransa'da devam eden olaylarda, protesto için sokağa çıkan 700 lise öğrencisi gözaltına alındı. Polisin öğrencilere sert müdahalesi ise tepki çekti

07 Aralık 2018, Cuma 09:59 Son Güncelleme:
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Fransa'da sular durulmuyor! Polisin liselilere sert müdahalesi tepki çekti!

Fransa'da, Sarı Yelekliler'in ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için ülke genelinde sokağa çıkan binlerce lise öğrencisinden 700'ü, çıkan olayların ardından gözaltına alındı.

Fransa'da, binlerce liselinin eğitim politikalarına karşı sokağa çıktığı eylemler sırasında Mantes La Jolie kentinde çekilen görüntüler, Fransa'da büyük tepki çekti.

Polislerin liselilere diz çöktürerdüğü, kimisini de zorla duvara dayadığı görüntülerin, yeni eylemleri tetikleyeceği tahmin ediliyor.

Le Figaro, adını gizleyen bir kaynağa dayandırdığı haberinde, yarın Paris'te gerçekleşmesi beklenen büyük miting sırasında darbe girişiminde bulunulabileceğini iddia etti.


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