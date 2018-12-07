Fransız basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülke çapında Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla dün yapılan eylemlerde çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Dün 280 lisede tamamen veya kısmen eğitime ara verildi.

Öğrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor. Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını vermişti.

Çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alınmıştı.