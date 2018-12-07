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Fransa'daki gösterilerde 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için ülke genelinde düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı

07 Aralık 2018, Cuma 01:42
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Fransa'daki gösterilerde 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı

Fransız basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülke çapında Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla dün yapılan eylemlerde çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Dün 280 lisede tamamen veya kısmen eğitime ara verildi.

Öğrenciler, pazartesiden beri ülkenin birçok kentinde gösteriler düzenliyor. Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını vermişti.

Çarşamba günü düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alınmıştı.

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