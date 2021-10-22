Fransa, 38 milyon vatandaşına 100 avroluk destek verecek. Enflasyon ödeneği adı altında aylık net geliri 2000 avronun altında olan vatandaşlar yararlanabilecek. Dağıtılacak olan ödenekler, tüm dünyada yükselen enerji tüketimi ve yakıt ücretlerine tedbir olarak devreye girdiği duyuruldu. Söz konusu ödemeler aralık ayının sonunda başlayacak.

Yakıt ücretlerinin yükselmesine yönelik olmasına rağmen araba veya motosiklet kullanmayan vatandaşlar da 2000 avronun altında kazandığı sürece bu enflasyon ödeneğinden yararlanabilecek.

BBC'nin haberine göre; ilk ödemelerin özel sektör çalışanlarına aralık ayının sonuna doğru yapılacak. Memurlar, öğrenciler ve emekiler ise 2022 yılının başlarında enflasyon ödeneğinden payına düşeni alabilecek.

HALKA 3.8 MİLYAR VERMEK DAHA KARLI

Dağıtılacak 100 avronun vergiye girmediği belirtilirken, Fransa Başbakanı Jean Castex, bu ödeneğin hükümete 3.8 milyar avroya mal olacağını ama bunun benzin fiyatlarını düşürmekten daha karlı olduğunu söyledi.

Avrupa da tüm dünya gibi koronavirüs salgını sonrası yüksek talepten dolayı fırlayan yakıt fiyatlarından hoşnutsuz.

Dağıtılacak enflasyon ödeneği yaklaşık 13 milyon emekliye ve ülkedeki öğrencilerin üçte ikisine gidecek. Aylık net gelirin ortalama 2000 avro olduğu ülkede tüm çalışanların yarısı kadarı da bu ödenekten faydalanacak.