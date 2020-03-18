AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başsavcılık, Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasının ardından harekete geçti. Başsavcılık, "karantina tedbirlerine aykırı davranılması" suçundan soruşturma başlattı.

"14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle;

Fransa’dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs’a göndereceğiz.





Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve yine onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı... 14 gün karantina altında kaldıktan sonra Kıbrıs’a gönderilecekler.

"Kanun önünde herkes eşittir"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yaptığı açıklamada, "Fransa’dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz." dedi.



