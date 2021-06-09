Fransa'da Google hakkında başlatılan rekabet soruşturmasında sonuca ulaşıldı.

Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon euro olarak tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın, bağlı olduğu Alphabet şirketi, 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55.31 milyar euro gelir elde etti.

Şirket, birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.