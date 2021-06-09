Bilim & Teknoloji Fransa'dan Google'a 220 milyon euro para cezası

Fransa'dan Google'a 220 milyon euro para cezası

Bilim & Teknoloji

Fransa'dan Google'a 220 milyon euro para cezası

Fransa Rekabet Kurumu, Google’a reklam ağında rekabete aykırı davranmaktan 220 milyon euro para cezası verdi.

09 Haziran 2021, Çarşamba 09:05 Son Güncelleme:
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Fransa'da Google hakkında başlatılan rekabet soruşturmasında sonuca ulaşıldı.

Fransa Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, Google’ın soruşturma sonuçlarına itiraz etmediği, şirketle yapılan müzakerelerde cezanın 220 milyon euro olarak tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Kendine ait DoubleClick reklam ağında, reklamcı ve yayıncıları bir araya getiren alt şirketi Adx platformuna imtiyaz tanımakla suçlanan Google’ın, bağlı olduğu Alphabet şirketi, 2021’in ilk çeyreğinde çoğunluğu reklamdan 55.31 milyar euro gelir elde etti.

Şirket, birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

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