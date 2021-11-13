Seyahat Fransa’dan Güney Kore’ye otostopla gitmek - Türkiye'de anne yemeklerini çok sevdik

Fransa’dan Güney Kore’ye otostopla gitmek - Türkiye'de anne yemeklerini çok sevdik

Seyahat

Fransa’dan Güney Kore’ye otostopla gitmek - Türkiye'de anne yemeklerini çok sevdik

Bu videoda babaları Fransız, anneleri Koreli üç kardeşten Dji-yon François Philippe ile Fransa'dan Kore'yu ve yolculukları hakkında konuştuk.

13 Kasım 2021, Cumartesi 10:48 Son Güncelleme:
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