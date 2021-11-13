Haberler Seyahat Haberleri Fransa’dan Güney Kore’ye otostopla gitmek - Türkiye'de anne yemeklerini çok sevdik Fransa’dan Güney Kore’ye otostopla gitmek - Türkiye'de anne yemeklerini çok sevdik Seyahat Bu videoda babaları Fransız, anneleri Koreli üç kardeşten Dji-yon François Philippe ile Fransa'dan Kore'yu ve yolculukları hakkında konuştuk. 13 Kasım 2021, Cumartesi 10:48 Son Güncelleme: 13.11.2021 10:48 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Dji-yon François Philippe Fransa Güney kore otostop yolculuk gezgin Yazarlarımızdan Ata'mızın dünyaya geldiği şehir Burak Akkul Güle güle 2020, seni hiç özlemeyeceğiz Mehmet Nuri Turan Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz BUNLARI DA OKUYUN Twitch yayıncısı kadının NFT'si 125 bin dolara satıldı Dip temizliğinden çıkanlar hayrete düşürdü SpaceX, NASA'nın Crew-3 astronotlarını uzaya ulaştırdı Twitter resmi olarak kripto para ekibi kuruyor Facebook ile Microsoft, metaverse için ortaklık yaptı