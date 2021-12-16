Omicron virüsünün tüm dünyada hızla yayılmasının ardından Fransa Hükümeti, seyahat kısıtlamaları ile ilgili bugün açıklama yaptı.

Bugün itibariyle İngiltere’den Fransa’ya yalnızca Fransız vatandaşları ve oturum izni girebilecekken, tüm yolcular sıkı kontrollere tabi tutulacak. İngiltere’den Fransa’ya gelen yolcuların 7 gün boyunca karantinada kalması istenirken ancak Fransa’da yapılan testin negatif çıkmasıyla karantina sona erecek. PCR testinin geçerliliği 48 saatten 24 saate düşürülen ülkede, yolculara seyahat kısıtlaması getirilecek.

YALNIZCA AŞILI OLMAYANLAR İÇİN

Fransız Hükümet Sözcüsü Gbariel Attal, Fransa’da 240 omicron vakası olduğuna dikkat çekerek amaçlarının virüsün yayılımını engellemek olduğunu söyledi. Fransız olmayan yolcuların iş seyahatlerinin de sınırlı olacağını belirten Attal, "Şuan uygulamış olduğumuz tedbirlerden çok daha fazlasını uygulamaya koyacağız’’ açıklamasında bulundu.

Fransa’da son 24 saatte 65 bin 713 yeni Omicron vakası tespit edildi ve toplam vaka sayısı 8.4 milyon olarak kaydedildi. Ülkede pandeminin başından bu yana 120 bin 983 ölüm olduğu kayıtlara geçti.