Haberler Seyahat Haberleri Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler Seyahat Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde babaları Fransız, anneleri Koreli üç kardeşten Dji-yon François Philippe ile Fransa'dan Kore'ye yolculukları hakkında konuştuk. 05 Kasım 2021, Cuma 14:38 Son Güncelleme: 05.11.2021 14:38 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Dji-yon François Philippe Fransa Kore Eren Mutluay Meraktan Soruyorum podcast Yazarlarımızdan Bir Star'la ünlü olan göl Burak Akkul Güle güle 2020, seni hiç özlemeyeceğiz Mehmet Nuri Turan Küba’da, Havana haricinde mutlaka görülmesi gereken 3 şehir Bir Gezginin Notları - A. Ozan Kiraz BUNLARI DA OKUYUN Cildi güzelleştiren besinler Umut Evirgen'den Serenay Sarıkaya açıklaması Omuz ağrısı çekenler dikkat! Bir köpek sizi ısırdığında, bu 7 şeyi hemen yapın Camdaki Kız'ın ‘Cana’sı korkuttu!