Seyahat Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler

Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler

Seyahat

Fransa'dan Kore'ye Belgesel Yolculuğu - Philippe Kardeşler

Meraktan Soruyorum'un bu bölümünde babaları Fransız, anneleri Koreli üç kardeşten Dji-yon François Philippe ile Fransa'dan Kore'ye yolculukları hakkında konuştuk.

05 Kasım 2021, Cuma 14:38 Son Güncelleme:
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